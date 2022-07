Lázaro em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo está no mercado em busca de reforços (já acertou com Cebolinha e Vidal), mas também trabalha internamente para renovar o vínculo de jogadores que estão se destacando e, no entendimento da diretoria, merecem uma valorização salarial. É o caso do jovem Lázaro, que cresceu de produção neste ano e ainda tem um dos menores vencimentos do atual elenco.

Nos últimos dias, o Flamengo enviou, aos representantes do atleta, uma proposta pela renovação de contrato, mas os valores da nova base salarial apresentados pela diretoria aos agentes e familiares de Lázaro não agradaram, e as conversas travaram.

Mas o fato de as negociações terem congelado, pelo menos neste momento, não é pelo fato de o Flamengo entender que Lázaro não merece ser valorizado. É porque as partes entendem que o jogador tem contrato longo (até março de 2025) e, portanto, não precisam ter pressa para resolver a situação. De forma amigável, o contato entre clube e representantes vai continuar, mas com paciência.

Neste ano, Lázaro até bateu uma meta contratual para ganhar um "pequeno" aumento. Disputou pelo menos 45 minutos em dez partidas, o que lhe daria um bônus no vencimento. Mas o reajuste foi pouco, e o jovem ainda tem números baixos se comparados com os demais atletas da posição que estão rendendo menos ou não são aproveitados. O custo mensal do clube com o garoto gira em torno de R$ 50 mil.

Lázaro é um jogador valorizado no mercado e, com frequência, recebe sondagens e até mesmo proposta, mas o Flamengo entende que nenhuma, até o momento, era vantajosa para o clube. Inclusive, quando Paulo Sousa chegou ao Rubro-Negro, em janeiro, o jovem tinha oferta em mãos do Portimonense, de Portugal, mas o técnico português vetou a saída e fez o garoto render em campo.

Com 20 anos, e tratado como joia desde a categoria de base (com direito a gol de título Mundial Sub-17 com a Seleção), Lázaro vive o melhor momento desde que chegou ao time profissional do Flamengo. Neste ano, o atacante atuou em 34 partidas, fez quatro gols e deu seis assistências.