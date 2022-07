Willian Arão - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/07/2022 09:42

Rio - Willian Arão está mais próximo do Fenerbahçe. Um representante do clube turco chegou ao Rio para fechar a compra do volante junto ao Flamengo. Jogador já topou a oferta e o Rubro-Negro quer vender. Agora, os clubes discutem detalhes, como forma de pagamento. Camisa 5 perto de encerrar o ciclo.

Um dos motivos de a diretoria querer negociar Arão é de renovar o elenco. O entendimento é que o volante já entregou o que podia oferecer e, com uma saída do camisa 5, abriria espaço na folha salarial, já que o volante gera um custo alto ao Flamengo pelo salário acima da média para um atleta da posição dele.



No Flamengo desde 2016, quando brigou com o Botafogo e entrou litígio com o Alvinegro (caso está na Justiça até hoje) para poder assinar com o Rubro-Negro, Arão tem contrato até dezembro de 2023, é um dos líderes do elenco, o jogador mais longevo e é conhecido nos bastidores pela personalidade forte, principalmente durante os treinos, quando gostar de expor aos treinadores seus pensamentos e fazer questionamentos.