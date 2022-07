RJ - BRASILEIRÃO/FLUMINENSE X CORINTHIANS/FRED - ESPORTES - O jogador Fred, do Fluminense, na partida contra o Corinthians, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, realizada no Estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, neste sábado (02). O atacante Fred, de 39 anos, que se aproxima do adeus aos gramados, fez o quarto gol do Fluminense na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians. O jogador deverá se despedir do futebol no próximo fim de semana contra o Ceará. Foto: ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO PHO20220702075 - 02/07/2022 - 19:50 - ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

RJ - BRASILEIRÃO/FLUMINENSE X CORINTHIANS/FRED - ESPORTES - O jogador Fred, do Fluminense, na partida contra o Corinthians, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, realizada no Estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, neste sábado (02). O atacante Fred, de 39 anos, que se aproxima do adeus aos gramados, fez o quarto gol do Fluminense na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians. O jogador deverá se despedir do futebol no próximo fim de semana contra o Ceará. Foto: ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO PHO20220702075 - 02/07/2022 - 19:50ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 09/07/2022 10:22

Rio - A noite deste sábado (9) jamais será esquecida pela torcida do Fluminense. No Maracanã, diante do Ceará, mais de 60 mil torcedores poderão assistir à despedida de Fred dos gramados. No último jogo do Campeonato Brasileiro, na goleada por 4 a 0 diante do Corinthians, o gol do centroavante nos minutos finais pareceu ter sido uma introdução do que está por vir no final de semana.

A química entre o atleta e o Tricolor é notória. Uma relação de sucesso que está prestes a terminar dentro de campo, mas que ainda pode permanecer fora das quatro linhas. Nos últimos dias, o Fluminense lançou o site “Fred Etern9”, que conta a história do centroavante, façanhas, gols e títulos. Além disso, Fred ficou como “administrador” do Instagram do clube e interagiu com a torcida por meio de lives, posts e respondeu a perguntas enviadas pelos seguidores.

Na opinião de Bernardo Pontes, sócio da Alob Sports, agência de marketing de influência focada no esporte, as ações nas redes sociais envolvendo o clube e o centroavante devem continuar acontecendo, mesmo após a aposentadoria.

“O Fred é carisma puro. E com a aproximação do último jogo como atleta isso se acentua de forma positiva para ele e para o clube. A partida deste sábado, no Maracanã, vai marcar o fim da carreira de um jogador histórico, mas vai dar início à retomada do “Rei dos Stories”, apelido que ele ganhou ao explodir nas redes sociais, em 2018”, afirma o especialista.

Além do site e do engajamento nas redes sociais, o Fluminense lançou uma campanha incentivando a torcida a aderir aos novos planos de sócio-torcedor do clube carioca. Em abril, quando o tema da aposentadoria já era discutido, uma camisa personalizada em homenagem ao ídolo também foi lançada. Dentre as homenagens preparadas para o jogo de despedida, produtos licenciados envolvendo o atacante devem ser comercializados no Maracanã.

“Camisas, copos e outros materiais são fontes de receitas importantes quando se trata de um ídolo do clube; porém, as ações de experiência e os conteúdos digitais possuem uma força gigante de personalização e conexão. Vale uma minuciosa pesquisa na vida dos jogadores para facilitar a busca de parceiros que se identifiquem com a sua história, facilitando a criação de conteúdos para engajamento e acordos comerciais”, explica Renê Salviano, CEO da agência de marketing esportivo Heatmap, com vasta experiência em captação de patrocínios e projetos especiais em esportes.

Campeão do Campeonato Brasileiro em 2010 e 2012, e do Carioca em 2012 e 2022, Fred é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, com 199 gols, e mantém uma boa relação não só com o clube, mas também com o presidente Mário Bittencourt. Após a vitória diante do Corinthians, o dirigente classificou o centroavante como o maior atleta que já vestiu a camisa Tricolor, e afirmou que o jogador “merece uma estátua” nas Laranjeiras.

É comum, após a aposentadoria, ídolos seguirem trabalhando na instituição em funções extra-campo. Rogério Ceni, Raí e Lugano, no São Paulo, Edu Dracena, no Palmeiras e no Santos, e Alessandro e Emerson Sheik, no Corinthians, são alguns dos inúmeros exemplos de ex-atletas que fizeram história dentro de campo e trabalharam em outros departamentos depois de encerrarem suas carreiras no futebol. No caso de Fred, a boa relação com a diretoria do clube e com a torcida Tricolor deixaria as portas abertas para a construção de um plano de carreira extra-campo.

Para Júnior Chávare, executivo de futebol com passagens por São Paulo, Grêmio, Atlético-MG e Bahia, é preciso que os atletas que seguem carreira fora dos gramados se preparem de forma adequada.

“Não é raro ouvir que o jogador de futebol morre duas vezes: a primeira quando para de jogar e a segunda pelas causas naturais. Essa parada como atleta não deve significar uma morte, mas um renascimento. Quando o jogador tem identidade, história e identificação com a torcida, ele normalmente recebe oportunidades para seguir dentro do clube. Nesse momento, é importante estar preparado, para que não atrapalhe a história que foi construída. O fato dele ter sido ex-atleta não vai garantir sucesso e realização pessoal em uma função fora dos gramados”

Ainda de acordo com o executivo, na maioria dos clubes de elite há um trabalho com atletas já na base pensando no pós-carreira do jogador de futebol.

“Além da obrigatoriedade de estudar até os 18 anos, há investimento para que os jogadores façam também um curso superior, visto que a trajetória de um atleta profissional é incerta, com risco de paralisação, seja por contusão ou por declínio na carreira. É importante investir no atleta como cidadão e indivíduo. É por isso que os jogadores estão chegando cada vez mais preparados ao fim da carreira desportiva para dar sequência à vida dentro ou fora do futebol”, completa Chávare.

Na visão de Rômulo, um dos lideres do atual elenco do Cruzeiro e com passagens por Juventus, Lazio e Fiorentina, é fundamental o jogador se planejar, tanto em termos de carreira, quanto em relação ao seu posicionamento diante do público.

"É muito importante para um atleta ter um planejamento de carreira, bem como saber construir de forma correta a sua imagem perante aos clubes e torcedores. Esse é um trabalho a longo prazo, que necessita de estratégia e constância. Quando essa sinergia entre atleta, clube e torcida é criada, todo mundo sai ganhando, pode ter certeza", afirma o lateral, que constantemente usa suas redes sociais para se comunicar com os adeptos cruzeirenses.