Matheus França - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 10/07/2022 14:56

Rio - O técnico Dorival Júnior trouxe importantes mudanças na equipe do Flamengo para o duelo contra o Corinthians, neste domingo (10), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os destaques ficaram para a entrada de Matheus França, que assumiu a vaga de Everton Ribeiro, e Victor Hugo, que entrou no lugar do uruguaio De Arrascaeta, que está com quadro de lombalgia.

Poucas horas antes do jogo, o Flamengo teve mais um desfalque. O goleiro Hugo Souza amanheceu indisposto e com dores no corpo, e, por isto, também será desfalque na partida contra o clube paulista.

Com isto, o Rubro-Negro entrará em campo da seguinte forma: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Ayrton Lucas; Thiago Maia, João Gomes, Victor Hugo; Matheus França, Vitinho e Gabigol.