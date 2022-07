Marlon Freitas, alvo do Botafogo - Heber Gomes/Atlético-GO

Rio - Enquanto busca reforços para a atual janela de transferências, o Botafogo conseguiu concretizar a primeira contratação para o próximo ano. O Glorioso chegou a um acordo com o volante Marlon Freitas, do Atlético-GO, que assinará um pré-contrato com o clube, e, a partir de janeiro, fará parte da equipe de General Severiano.

Como o contrato de Marlon Freitas com o Dragão se encerra no final deste ano, o Alvinegro não precisará gastar para garantir a contratação do atleta. Revelado pelo Fluminense, o Volante terá contrato com o clube até dezembro de 2025.

Para garantir a contratação do jogador, que foi um dos principais destaques do clube goiano nas últimas temporadas, o Botafogo precisou desbancar uma concorrência de peso. Além do Glorioso, o jogador também recebeu propostas do Corinthians e do São Paulo. No entanto, optou por se transferir para o clube de John Textor.

Na atual temporada, Marlon Freitas entrou em campo em 37 oportunidades, marcou quatro gols e deu cinco assistências para seus companheiros. O jogador é um dos nomes de confiança do técnico Jorginho, e tem uma média de 82 minutos em campo por partida disputada.