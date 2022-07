Zé Santos está fora dos planos para o restante da temporada - Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 13/07/2022 18:45 | Atualizado 13/07/2022 18:57

O Vasco, aos poucos, vai reformulando o elenco para a disputa do segundo semestre da temporada. Depois de acertar as saídas de Nazário para o Juventude e Vitinho, que foi devolvido ao Corinthians e está em negociação com o Arouca, de Portugal, o Cruzmaltino agora busca um clube para o atacante Zé Santos, que está treinando em separado e fora dos planos para o restante do ano.

Segundo apurou a reportagem, Zé Santos não está participando das atividades com os demais jogadores porque a diretoria, por entender que o atacante precisa ser emprestado para ganhar rodagem, conseguiu duas propostas por empréstimo até o fim do ano, mas tanto o representante do atleta e o próprio jogador, recusaram.

Então, por entender que, neste momento, Zé Santos está sem espaço no time para 2022, a cúpula vascaína achou melhor tomar essa decisão de colocá-lo para fazer atividades à parte e, caso o cenário não mude, as partes voltarão a se reunir.

Zé Vitor chegou ao Vasco depois de fazer um bom Campeonato Catarinense na qual terminou como vice-artilheiro com nove gols em 12 jogos pelo Marcilio Dias. No Cruz-Maltino, o atacante reencontrou Getúlio, que formou dupla de ataque nas divisões de base do Paulo Afonso, clube baiano da sua cidade natal. Porém, não engrenou e disputou apenas três partidas. O contrato dele vai até abril de 2023.