Dorival Junior - Gilvan de Souza / Flamengo

Dorival JuniorGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/07/2022 20:24

O Flamengo está escalado para pegar o Atlético-MG. Dorival Junior optou por repetir o time que começou o jogo diante do Tolima, na última quarta-feira, e que venceu por 7 a 1. Os dois únicos desfalques são Rodrigo Caio, com lesão no joelho, e Diego Alves, em trabalho de transição depois de se recuperar de dores no púbis.

Portanto, o Flamengo que vai a campo é: Santos; Rodinei, David Luiz, Leo Pereira, Filipe Luis, Thiago Maia, Joao, Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabi.

O Flamengo, caso queira se classificar, precisa vencer o Atlético-MG por dois gols de diferença ou mais. Um simples triunfo leva a decisão da vaga às quartas de final da Copa do Brasil para os pênaltis, pois em Belo Horizonte, o Galo venceu por 2 a 1.