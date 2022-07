Torcida do Flamengo arrombou um dos acessos ao Maracanã - Reprodução de vídeo

Publicado 13/07/2022 21:16 | Atualizado 13/07/2022 21:27

Cenas lamentáveis foram vistas e flagradas pela reportagem minutos antes de a bola rolar para Flamengo x Atlético-MG, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Torcedores rubro-negros invadiram o estádio e protagonizaram registros de caos total nas entradas do estádio. Veja, abaixo, vídeos da confusão: