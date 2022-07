Oscar - Divulgação

Publicado 15/07/2022 19:24

O Flamengo tem conversas em andamento para tentar a contratação de Walace, da Udinese, e Wendel, do Zenit, mas está no mercado em busca de mais nomes que possam entrar na mira. Um deles foi do meia Oscar, que está no Shanghai Port, da China, desde 2017. Porém, após consulta, a diretoria se assustou com valores e tempo de contrato do jogador com os chineses, segundo apurou o Jornal O Dia.

O jornalista italiano Fabrizio Romano foi o primeiro a noticiar a possibilidade de negociação entre as partes, mas o empresário de Oscar, Giuliano Bertolucci, jogou um banho de água fria nos torcedores que ficaram animados.

"Não procede (que tenha negociação em andamento). O Shanghai não libera", resumiu Bertolucci.

O Flamengo estudou a contratação de Oscar por empréstimo até janeiro de 2023. Ou seja, seria um vínculo de apenas seis meses, para o segundo semestre da temporada 2022. Porém, ainda de acordo com o agente do meia, os chineses não têm a intenção de realizar a operação.

Pelo clube chinês, Oscar conquistou um título do campeonato nacional na temporada 2018 e a Supercopa chinesa em 2019. No total, ele disputou 173 jogos disputados, com 51 gols e 94 assistências.



Nesta temporada, o meia participou de apenas três jogos, justamente os três últimos do time na competição. Ele marcou um gol e deu uma assistência.