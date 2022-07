Wendel aceitou proposta de renovação de contrato com o Zenit - Divulgação/Zenit

Wendel aceitou proposta de renovação de contrato com o ZenitDivulgação/Zenit

Publicado 18/07/2022 20:56

Enquanto se aproxima de Walace (reunião nesta terça-feira pode sacramentar a compra junto à Udinese), o Flamengo vê contratação de Wendel se tornr impossível. Segundo fontes ligadas ao time carioca, nesta segunda-feira, os empresários do meia - e o próprio atleta - aceitaram a melhoria contratual apresentada pelo Zenit, e o contrato com o time russo será renovado, além de ter uma valorização salarial. Ou seja, o Rubro-Negro, pelo menos neste momento, não conseguirá a contratação do jogador.

Como existia uma negociação em andamento com o Flamengo, o estafe de Wendel comunicou oficialmente aos dirigentes do Fla e encerrou o sonho de o time carioca em ter o meia por empréstimo até o meio de 2023, como a cúpula rubro-negra desejava.

A operação já era considerada difícil de ser concretizada, mas Marcos Braz e Bruno Spindel, mesmo cientes da dificuldade, sustentavam a ideia em ter Wendel no elenco e não mediram esforços. O vice de futebol, inclusive, estevem em contato direto com o jogador e a sua família, e o diretor executivo conversava diretamente com os representantes do meia.

Porém, desde as primeiras conversas entre as partes, Wendel e seus agentes deixaram claro que não iriam exercer a cláusula da Fifa, que permite jogadores de clubes da Rússia e da Ucrânia a saírem de graça por empréstimo por conta da guerra entre os países. No entendimento do atleta, essa atitude poderia fazer com que ele deixasse o Zenit pela porta dos fundos e, quando retornasse ao clube, não teria mais o mesmo status, que hoje é de principal jogador do elenco e valorizado, tanto é que os russos ofereceram uma valorização.

Ou seja, as possibilidades de o Flamengo ter Wendel eram: apresentar uma proposta de compra junto ao Zenit, com valores acima de 15 milhões de euros, quantia que os russos desejam, ou que os agentes do jogador conseguissem uma liberação de graça, o que era praticamente impossível no entendimento dos representantes do atleta.

Na última sexta-feira, os representantes de Wendel foram para a Rússia para se reunir com o Zenit para decidir qual caminho seguir e o que o clube desejava. Então, os russos, que já haviam apresentado uma melhoria contratual, voltaram a deixar claro o desejo em manter o meia no elenco e conseguiram acertar a extensão do vínculo.

Agora, o Flamengo volta ao mercado em busca de nome para a posição. O chileno Erick Pulgar agrada à diretoria rubro-negra, que, em coletiva nesta segunda-feira, evitou falar sobre o interesse no jogador do Galatasaray, da Turquia.

"A gente evita falar de nome específico (Pulgar). É um grande atleta, a gente conhece o jogador, mas é só isso que posso dizer", disse Bruno Spindel ao ser questionado sobre o jogador.

Com 24 anos, Wendel ganhou destaque no futebol brasileiro com a camisa do Fluminense e chegou ao Sporting, de Portugal, em 2017. Em 2020, foi comprado pelo Zenit e, desde então, é tratado como peça fundamental do elenco. Nesta temporada, o meia começou com faro de gol e, em dois jogos, balançou as redes em duas oportunidades, sendo eleito, inclusive, craque do jogo no empate em 1 a 1 com o Khimki.