Luis Castro. America MG x Botafogo pela Copa do Brasil no Estadio Arena Independencia. 30 de Junho de 2022, Brasilia, DF, Brasil. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/07/2022 19:09

O Botafogo está no mercado em busca de reforços, mas também tem recebido sondagens e até mesmo proposta para negociar jogadores do atual elenco. Como aconteceu com Barreto, volante que está sem espaço com o técnico Luis Castro.

Nos últimos dias, o Pyunik FC, da Armênia, fez proposta diretamente ao Botafogo para ter Barreto por empréstimo, mas o projeto do clube não agradou ao volante e nem aos seus representantes, que estão buscando proposta no mercado para uma saída já nesta janela de transferência.

Com 26 anos e contrato longo com o Botafogo, Barreto não entra em campo desde 16 de junho, quando ficou apenas nove minutos em campo no duelo do Alvinegro com o São Paulo. De lá para cá não foi mais acionado por Luís Castro. O jogador vive a expectativa de receber oferta de um mercado com maior visibilidade para deixar o clube.