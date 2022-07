Gustavo Henrique - Gilvan de Souza/ Flamengo

Publicado 21/07/2022

Depois de vender Arão ao Fenerbahçe, o Flamengo terá a oportunidade de negociar outro jogador do atual elenco para o time turco. Trata-se de Gustavo Henrique. A diretoria do Fener se reuniu com os agentes do zagueiro na tarde desta quinta-feira, através de videoconferência, fechou base salarial, tempo de contrato e encaminhará oferta no valor de 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 15 milhões, para o Rubro-Negro, que terá 48h para responder. Ou seja, a partir deste momento inicia as negociações entre os clubes.

Entre Fenerbahçe e representantes de Gustavo Henrique está tudo certo. Inclusive, o jogador já foi notificado pelo seu principal empresário que as tratativas estão em andamento e que, nos próximos dias, a venda dele para o time turco pode ser concretizada.

O Flamengo, como de praxe, fará uma contraproposta ao Fenerbahçe, mas está disposto a fazer negócio e entende que este é o melhor momento para negociar Gustavo Henrique, que tem contrato apenas até dezembro de 2023 (pode assinar pré-contrato no meio do ano que vem), não é titular e tem custo alto na folha salarial pois recebe salário + luvas.

Então, disposto a fechar a operação, o Flamengo já abriu as negociações com o Fenerbahçe e, a qualquer momento, pode fechar mais uma venda para o time comandado pelo técnico Jorge Jesus.

Antes de abrir negociação por Gustavo Henrique, o Fenerbahçe sondou Nino, do Fluminense, como informou o Jornal O Dia em primeira mão na última semana, mas os valores iniciais pedidos pelo Tricolor assustaram: 6 milhões de euros.

Então, sem Nino, outros nomes foram estudados, como Raul, defensor do Corinthians. Mas Gustavo Henrique, além de corresponder os requisitos do time turco, é considerado o "mais fácil" de contratar por conta das cifras envolvidas.