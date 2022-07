Eguinaldo em ação pelo Sub-20 do Vasco - Matheus Lima/Vasco Da Gama

Eguinaldo em ação pelo Sub-20 do VascoMatheus Lima/Vasco Da Gama

Publicado 20/07/2022 22:08 | Atualizado 20/07/2022 22:11

O atacante Eguinaldo, de apenas 17 anos, fez a sua estreia pelo elenco profissional do Vasco na partida contra o Ituano, na última terça-feira, ao ser acionado no segundo tempo e ficar 23 minutos em campo. Com boa movimentação e muita qualidade técnica, o garoto chamou atenção dos torcedores presentes em São Januário.

No Vasco desde 2021, quando chegou ao clube por empréstimo junto ao Artsul, Eguinaldo tem vínculo com o Cruzmaltino até o meio de 2023 e uma opção de compra avaliada em "apenas" R$ 800 mil por 70% dos direitos econômicos. O Grupo 777 Partners já buscou as informações sobre o garoto e, nas primeiras reuniões, com a participação, inclusive, de Paulo Bracks, o futuro diretor do clube, deixou claro que exercerá a compra ainda neste ano.

Os empresários de Eguinaldo, os irmãos Mauricio Nassif e Daniel Nassif, já foram comunicados que, assim que a SAF do Vasco for oficializada pela 777 Partners, a opção de compra junto ao Artsul será exercida. Os agentes e o jogador têm total interesse em ficar no Cruzmaltino.

Neste ano, em 17 jogos pelo Sub-20, Eguinaldo marcou 11 gols. As boas atuações chamaram atenção de Ramon Menezes, técnico da seleção brasileira sub-20, que chamou o jogador vascaíno para um período de treinos com a Seleção na Granja Comary.