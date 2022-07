Wendel ao lado dos dirigentes do Zenit - Divulgação Zenit

Publicado 21/07/2022 16:18

Durante dias, os torcedores do Flamengo sonharam com a contratação de Wendel junto ao Zenit. Depois de o Jornal O Dia revelar a negociação e Marcos Braz, vice de futebol do clube, confirmar que, de fato, tentava a chegada do meia, a expectativa foi criada pelos rubro-negros.

Porém, desde o primeiro momento, tanto o Flamengo quanto o próprio Wendel, que é torcedor do clube e nunca escondeu de ninguém, sabiam que esse namoro era difícil virar casamento. Pelo menos neste momento. Nas primeiras conversas, o meia e seu estafe deixaram claro que o Zenit não queria liberar por empréstimo (modelo de negócio ofertado pelo Fla) e que exercer a cláusula unilateral da Fifa para saída não era uma opção estudada pelo meia.

Ou seja, uma operação extremamente difícil de acontecer, que se tornou ainda mais impossível quando o Zenit ofereceu uma melhoria contratual, com aumento salarial e extensão do vínculo por mais dois anos. Wendel, portanto, se reuniu com os seus agentes e decidiu aceitar o projeto dos russos e renovou, informação publicada primeiramente pelo Jornal O Dia e confirmada nesta quinta-feira.

WENDEL QUEBRA O SILÊNCIO

Depois disso, criou-se um clima nas redes sociais de que Wendel "usou" o Flamengo para se valorizar, o que chateou jogador e seu estafe. O Jornal O Dia, então, procurou a assessoria do atleta e conseguiu declarações importantes do atleta, que quebrou o silêncio e abriu o jogo sobre a permanência na Rússia, o interesse rubro-negro e muito mais.

"Fiquei muito feliz ao saber do interesse do Flamengo. Quem me conhece sabe que tenho sim o sonho de jogar no clube e tenho muito respeito pela torcida. Os últimos dias foram intensos com possibilidades que surgiram para a temporada. Meus empresários vieram para a Rússia e conversamos até o limite para escolher o caminho para o prosseguimento da minha carreira", disse o jogador.



O que te fez querer renovar com o Zenit e assinar a renovação de contrato?

"Pelo acolhimento que tive no Zenit, minha cabeça sempre esteve voltada a permanecer aqui no momento. E já estávamos conversando há muito tempo sobre renovação. Mas não gostaria de descartar no futuro uma volta ao futebol brasileiro e ao Flamengo, é claro", completou.

Além do Flamengo, a reportagem apurou que Arsenal e West Ham tentaram contratar Wendel junto ao Zenit. No entanto, o time russo nunca sinalizou que liberaria o atleta para nenhuma dessas equipes. Apesar do entrave, Wendel e seu estafe optaram por não utilizar a cláusula unilateral da Fifa, que permite a jogadores suspenderam seus contratos com clubes russos por conta da guerra com a Ucrânia.

"As pessoas também precisam entender que precisamos decidir algumas questões difíceis em pouco tempo e muitas notícias acabam saindo sem realmente serem verdades. Tivemos contato com o Flamengo e outros times da Europa, mas a convicção agora é de continuar minha caminhada aqui em São Petersburgo", finalizou.

Com 24 anos, Wendel ganhou destaque no futebol brasileiro com a camisa do Fluminense e chegou ao Sporting, de Portugal, em 2017. Em 2020, foi comprado pelo Zenit e, desde então, é tratado como peça fundamental do elenco. Nesta temporada, o meia começou com faro de gol e, em dois jogos, balançou as redes em duas oportunidades, sendo eleito, inclusive, craque do jogo no empate em 1 a 1 com o Khimki.