Publicado 23/07/2022 17:16

Avaí e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 11h, pela 19ª rodada do Brasileirão, no Estádio da Ressacada. No lado rubro-negro, o grande nome no ataque é Pedro, que vive grande fase na temporada. Já no time catarinense, a esperança do técnico Eduardo Barroca para segurar o forte esquema ofensivo dos cariocas tem nome e sobrenome: Arthur Chaves.

Além de destaques em seus respectivos times, Pedro e Arthur Chaves têm mais uma curiosidade em comum. Ambos são agenciados pelos irmãos Nassif, renomados empresários no mercado da bola.

Com apenas 21 anos, mas com maturidade de jogador experiente. Assim Arthur Chaves é conhecido pelos torcedores do Avaí, mas também há outra virtude no jovem defensor: a velocidade. Embora tenha 1,88m, o zagueiro consegue ser veloz ao ponto de entrar Top 10 dos mais rápidos do mundo, com o spint de 36.8 km/h.

Já Pedro, com uma mira de poucos, ostenta números que fazem os torcedores pedirem a convocação do atacante para a Copa do Mundo. Nos últimos seis jogos, o camisa 21 marcou seis gols e deu quatro assistências. A ver como será esse duelo neste domingo.

Em momentos diferentes no Brasileirão, Flamengo e Avaí precisam vencer a qualquer custo. O Rubro-Negro, com 27 pontos e na sétima colocação, está subindo e ainda sonha em chegar no líder Palmeiras, que está com 36. O Leão, com 21 pontos e na 13ª colocação, vem de uma derrota para o Ceará e quer retornar ao caminho das vitórias na competição.