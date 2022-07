Zagueiro Gustavo Henrique comemora gol do Flamengo contra o Coritiba pela Série A - FRANCISCO STUCKERT/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 23/07/2022 12:25

Rio - O zagueiro Gustavo Henrique, do Flamengo, está próximo de acertar sua saída do Rubro-Negro. A pedido de Jorge Jesus, o defensor está com conversas avançadas com o Fenerbahçe, da Turquia. O camisa dois, inclusive, não viajará para o confronto do Rubro-Negro com o Avaí, neste domingo (24).

Gustavo não treinou junto do elenco neste sábado, e aumentou ainda mais os indícios de sua saída. Os empresários do defensor já estão no Rio de Janeiro para tentar concretizar a negociação. Com isto, a tendência é de que o jogador, de 29 anos, acerte sua ida para o clube turco.

Conforme noticiado com exclusividade pelo Jornal O Dia, o Fenerbahçe encaminhou uma oferta de 2.5 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões, na cotação atual), para garantir a contratação do defensor. , o Fenerbahçe encaminhou uma oferta de 2.5 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões, na cotação atual), para garantir a contratação do defensor.

Cria da base do Santos, Gustavo Henrique chegou ao Flamengo em 2020, para assumir a vaga deixada pelo espanhol Pablo Marí. No entanto, o defensor não teve o desempenho esperado, e foi perdendo espaço no clube. Na atual temporada, o camisa dois participou de apenas 10 jogos, e marcou dois gols, tendo uma média de 71 minutos em campo por partida disputada.