Zagueiro Gustavo Henrique comemora gol do Flamengo contra o Coritiba pela Série A - FRANCISCO STUCKERT/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 23/07/2022 22:01 | Atualizado 23/07/2022 22:01

O Flamengo fechou, neste sábado, a operação da venda de Gustavo Henrique ao Fenerbahçe, da Turquia. Os documentos foram trocados, e o zagueiro assinará o pré-contrato neste domingo do vínculo válido por três anos, e deve viajar já na segunda-feira para se apresentar ao técnico Jorge Jesus, comandante da equipe turca.

A primeira oferta do Fenerbahçe foi de 2,5 milhões de euros, mas o Flamengo respondeu pedindo 3 milhões de euros e com pagamento em duas parcelas. Os turcos responderam que poderiam pagar 2,8 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais, em duas vezes: a primeira, no valor de 1,4 milhões de euros, após Gustavo Henrique ser aprovado nos exames médicos, e a segunda em janeiro de 2023.

A cúpula rubro-negra gostou da contraproposta turca e deu ok para fechar a operação na tarde deste sábado, após uma reunião com os representantes de Gustavo Henrique, em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Então, por Gustavo Henrique, o Flamengo embolsará: um pouco mais de 15 milhões de reais, quantia que o Fenerbahçe pagará em duas vezes ao Rubro-Negro. Internamente, a diretoria do Fla gostou bastante da negociação, pois entende que o defensor era a quinta opção do elenco, pouco era exigido e ainda foi contratado de "graça" em 2020, quando chegou ao clube depois de não renovar com o Santos.

Como o Jornal O Dia antecipou, Gustavo Henrique nem sequer foi relacionado para pegar o Avaí, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada depois de uma reunião com Dorival Junior, que já não ia colocar o defensor no time titular.

Então, apenas neste mês, o Flamengo negociou dois jogadores do elenco para o Fenerbahçe: Arão, que custou 3 milhões de euros e Gustavo Henrique (2,8 milhões de euros). Ou seja, o Fla embolsou cerca de 32 milhões de reais com essas duas vendas para o time turco.