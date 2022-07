Guillermo Varela - Divulgação/Dinamo de Moscou

Publicado 25/07/2022 20:39

De oferecido à negociação para acertar base salarial. Em poucos dias, a situação envolvendo Flamengo e Guillermo Varela mudou. Perto de deixar o Dynamo de Moscou exercendo a cláusula unilateral da Fifa (direito dado pela entidade máxima do futebol a jogadores que pertencem a clubes da Rússia e Ucrânia, países que estão em guerra), o lateral-direito foi oferecido ao Rubro-Negro por intermediário brasileiro, na última quinta-feira, e teve o nome aprovado pela diretoria rubro-negra.

Depois de os dirigentes do Flamengo entenderem que o jogador preenche os requisitos necessários para se tentar a contratação, Marcos Braz, um dos mais interessados em ter Guillermo Varela, iniciou contatos com pessoas do estafe do atleta para entender melhor a situação. Após ouvir que o jogador, mesmo tendo propostas de outros clubes da Europa, tem o interesse de atuar pelo Rubro-Negro, a cúpula do Fla iniciou, nas últimas horas, as conversas para acertar a base salarial.

O Flamengo entende que, para ter esse jogador, precisa primeiro acertar os valores dos vencimentos (e também de luvas) e, em seguida, Guillermo exercer o direito da cláusula unilateral da Fifa para deixar o Dynamo de Moscou. Segundo as pessoas envolvidas nas tratativas, as conversas estão "fluindo de maneira natural" e "tem avançado".

Enquanto conversa com o Flamengo e aguarda o desfecho sobre o futuro, Guillermo está decidido a não ficará no Dynamo de Moscou. Segundo o jornalista brasileiro Fábio Aleixo que mora na Rússia, o uruguaio já retirou os seus pertences do clube e deixará o país em breve.

O atual cenário indica que Guillermo Varela se aproxima do Flamengo mesmo com ajustes a serem feitos pelas duas partes no ponto de vista contratual. O interesse do Rubro-Negro em ter o uruguaio no elenco é já pensando em 2023, quando não terá mais Rodinei. O atual titular do time de Dorival tem vínculo até dezembro e não irá renovar o contrato para permanecer na próxima temporada.

Então, Guillermo chegaria para suprir uma saída de Rodinei e brigar por vaga com Matheuzinho, jovem lateral e que tem contrato longo com o Flamengo.

Com 29 anos, Varela começou no Peñarol, passou por Manchester United, Real Madrid (B), Eintracht Frankfurt e Kobenhavan antes de chegar ao Dynamo de Moscou, na temporada 2020/2021. O clube russo até ofereceu melhoria contratual para convencer o uruguaio a ficar, mas de nada adiantou.