Zagueiro Gustavo Henrique comemora gol do Flamengo contra o Coritiba pela Série A FRANCISCO STUCKERT/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/07/2022 16:08

O zagueiro Gustavo Henrique, de maneira oficial, não é mais jogador do Flamengo. Nesta segunda-feira, o jogador assinou a rescisão do vínculo que iria até dezembro de 2023 e está livre para fechar com o Fenerbahçe o contrato válido por três anos, conforme acordado entre turcos e representantes do atleta ainda na sexta-feira.

Pela venda de Gustavo Henrique, o Flamengo vai receber 2,8 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais, que serão pagos em duas parcelas: a primeira após a aprovação nos exames médicos, que serão realizados nesta semana na Turquia, e a segunda em julho de 2023.

Esse é o segundo jogador do Flamengo que se transfere ao Fenerbahçe só neste mês. O primeiro foi o volante Arão, vendido por 3,125 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais.

A reportagem procurou o técnico Jorge Jesus, treinador atual do Fenerbahçe, para saber se outro atleta do elenco rubro-negro poderia estar na mira, o português brincou e disse que, por enquanto, é só.

Companheiros de Flamengo no passado, Gustavo Henrique, Jorge Jesus e Willian Arão, portanto, voltam a trabalhar juntos, mas dessa vez no Fenerbahçe.