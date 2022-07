Erick Pulgar assinará contrato com o Flamengo válido até 2025 - Divulgação

Publicado 27/07/2022 21:36 | Atualizado 27/07/2022 21:37

Perto de assinar com o Flamengo o contrato válido até 2025, o chileno Erick Pulgar chega ao Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira para realizar exames médicos e iniciar a trajetória no Rubro-Negro carioca, onde encontrará Vidal, parceiro de Seleção.

Para ter Pulgar, o Flamengo pagará à Fiorentina, clube italiano que detém os direitos federativos do chileno, 2,8 milhões de euros, cerca de 14 milhões de reais, em parcelas durante dois anos. A negociação aconteceu de maneira rápida e tranquila entre as partes porque o time europeu já queria se desfazer do jogador para abrir uma vaga de estrangeiro no elenco.

Erick Pulgar tem 28 anos e começou no futebol se destacando pelo Antofagasta. Em 2015, se transferiu para o Bologna, da Itália, onde ficou até 2019, quando foi comprado pela Fiorentina, também da Itália. Na última temporada, o chileno defendeu, por empréstimo, o Galatasaray.