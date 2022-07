Erick Pulgar - Reprodução

Erick PulgarReprodução

Publicado 27/07/2022 13:15 | Atualizado 27/07/2022 13:26

Rio - Em busca de um reforço para o meio-campo, o Flamengo intensificou o interesse no volante chileno Erick Pulgar, de 28 anos. O Rubro-Negro enviou há pouco uma proposta para ter Pulgar. O Fla quer pagar cerca de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador. Fiorentina deseja negociar o chileno. Um dos representantes do atleta está na Itália para fechar a operação.

O contrato de Pulgar com o Flamengo será de, ao menos, de três anos. O clube carioca espera a liberação da Fiorentina para enviar passagem e jogador embarcar para exames. O nome do chileno voltou a ganhar força com as dificuldades na negociação por Walace, jogador da Udinese. A contratação de um volante é tida como essencial no Rubro-Negro, que já trouxe Vidal, mas perdeu Andreas Pereira e Willian Arão recentemente.

Revelado pelo Antofagasta, Pulgar se transferiu da Universidad Católica para o Bologna em 2015. Ele atuou pelo clube até 2019, quando foi contratado pela Fiorentina. Na última temporada, o chileno esteve emprestado ao Galatasaray, da Turquia.

Para o segundo semestre, o Flamengo já contratou e já colocou em campo o atacante Everton Cebolinha e o meia Arturo Vidal. Além disso, o Rubro-Negro está perto de anunciar a contratação do lateral-direito uruguaio Guilhermo Varela, que pertence ao Dínamo de Moscou.