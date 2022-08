Nonato, volante do Fluminense - Reprodução/Instagram

Publicado 04/08/2022 15:59

Rio - Um dos principais nomes de confiança do técnico Fernando Diniz, o meio-campista Nonato, atualmente titular na equipe tricolor e destaque da equipe que briga pelos títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil, iniciou as conversas para renovar o vínculo com o time carioca.

Nonato pertence ao Internacional e está emprestado ao Fluminense até o final deste ano. Ciente da importânca que o jovem volante tem para o time de Fernando Diniz, a diretoria tricolor deu o pontapé inicial para manter o jogador no clube na próxima temporada e começou a conversar com os representantes do atleta.

No acordo com o Internacional, o Fluminense fixou a compra de Nonato pelos seguintes valores: 2,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 13 milhões, na cotação atual), por 50% dos direitos do jogador. Porém, o Tricolor estuda e conversa com os empresários do atleta para tentar uma redução do valor ou, quem sabe, uma compensação envolvendo outro atleta.

A estratégia está sendo montada para que o Fluminense consiga com sucesso a permanência de Nonato, que manifestou aos seus representantes o desejo de ficar no Tricolor. Cria da base do São Caetano, o meio-campista vem chamando a atenção dos torcedores, e, inclusive, chegou a entrar na "Seleção da Rodada" do Campeonato Brasileiro em duas oportunidades nesta temporada.

No empate com o Santos, na última segunda-feira (01), Nonato atingiu uma marca expressiva pelo Fluminense. Ao entrar em campo, o jogador, de 24 anos, chegou a sua 50ª partida com a camisa tricolor. Desde que chegou ao clube, ele marcou quatro gols, deu seis assistências para seus companheiros, e obteve uma média de 51 minutos em campo por partida disputada.