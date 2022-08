Lincoln é o novo reforço do Cruzeiro - Divulgação/Vissel Kobe

Publicado 04/08/2022 14:30

Rio - Cria da base do Flamengo, o atacante Lincoln está de casa nova. O jogador, que pertence ao Vissel Kobe, do Japão, acertou com o Cruzeiro, e chega ao clube mineiro por empréstimo com opção de compra. A negociação chegou a esfriar nos últimos dias, mas os japoneses aceitaram pagar uma parte do salário do atacante, animando a diretoria da raposa. A informação foi apurada junto do jornalista Samuel Venâncio.

Lincoln possui contrato com o clube japonês até o final de janeiro de 2024. No entanto, por não ter muito espaço na equipe, o Vissel Kobe estaria disposto a liberá-lo. Por isto, aceitou a proposta do Cruzeiro de um empréstimo com opção de compra.

Atualmente, a posição de Lincoln vem sendo uma das maiores carências do Cruzeiro. Esperança de gols da equipe, o centroavante Edu vive uma fase ruim, e não vem se destacando nas últimas partidas. Já os reservas Luvannor e Rafa Silva ainda não agradaram o técnico Paulo Pezzolano.

Aos 21 anos, Lincoln chega para o terceiro clube de sua carreira. O jogador fez parte do ano mágico do Flamengo em 2019, mas ficou marcado pelo gol perdido na final do Mundial de Clubes, contra o Liverpool. Na última temporada, o atacante teve apenas 13 oportunidades, e marcou três gols, obtendo, ainda, uma média de apenas 40 minutos em campo por partida disputada.