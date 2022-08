Oscar está verbalmente acertado com o Flamengo - Divulgação

Publicado 04/08/2022 15:54

Rio - A torcida do Flamengo, enfim, pode comemorar. Depois de uma longa negociação, o meio-campista Oscar acertou oficialmente com o Rubro-Negro. O jogador, que está em São Paulo com sua família, aguarda apenas o "ok" do Shangai Port para poder viajar ao Rio de Janeiro e se apresentar no Flamengo. A informação foi apurada junto do jornalista Lucas Pedrosa.

O estafe do jogador, inclusive, já conversa com a diretoria do Flamengo sobre o anúncio oficial. Aos 30 anos, Oscar será mais um jogador vindo de fora do país para atuar no Rubro-Negro. Nesta janela de transferências, o clube já contratou os volantes Arturo Vidal e Erick Pulgar, o lateral-direito Guillermo Varela, e o atacante Everton Cebolinha.

Oscar assinará o contrato de empréstimo com o Flamengo até o final desta temporada. O jogador aceitou receber um salário nos moldes brasileiros (receberá cerca de 10% de seu salário na China), e voltará a jogar no Brasil depois de dez anos. Além do Shangai Port, o jogador também atuou pelo Chelsea, pelo Internacional e pelo São Paulo.