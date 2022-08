Luís Castro não terá Victor Sá contra o Ceará - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/08/2022 19:39

Já treinando com bola após se recuperar de um problema nas costas, o atacante Victor Sá não será relacionado pelo técnico Luís Castro para a partida do Botafogo diante do Ceará, neste sábado, no Nilton Santos, às 16h30, pela 21ª rodada do Brasileirão, por conta de uma precaução envolvendo uma substância utilizada no tratamento que pode ser detectada no exame antidoping, segundo apurou a reportagem.

A substância não é ilícita e consta em um procedimento médico que o atacante se submeteu para tratar a lesão na coluna. Ainda de acordo com a apuração do Jornal O Dia, todo o processo foi conduzido com a anuência da CBF e o consentimento de todos os envolvidos, inclusive do atacante Victor Sá.

Victor Sá segue trabalhando a parte física e pode ser relacionado para o jogo do outro sábado, dia 13, contra o Atlético-GO, também no Estádio Nilton Santos. O atacante, contratado na primeira janela, não atua desde o dia 13 de junho, quando o Botafogo perdeu para o Avaí.