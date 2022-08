Lucas Freitas - Fabio Menotti / Ag. Palmeiras

Publicado 17/08/2022 22:18

O Palmeiras fez contratações que chamaram atenção nesta janela de transferência e pode fechar mais uma negociação envolvendo um clube europeu. A diretoria está perto de acertar o empréstimo de Lucas Freitas, zagueiro destaque da categoria de base com passagens pela base da Seleção, pelo Valladollid e campeão da Copa São Paulo em 2022, ao Anderlecht, da Bélgica.

Segundo apurou a Coluna do Venê, Lucas Freitas será cedido ao Anderlecht, da Bélgica, por uma temporada, mas com uma cláusula que obriga os belgas a comprarem o defensor de 21 anos: se ele atuar em 70% das partidas durante os 12 meses de contrato, algo que é fácil de acontecer pelo potencial do jogador. Os valores da operação estão mantidos em sigilio.

Lucas Freitas é cria das categorias de base do Flamengo e, depois de se destacar no Rubro-Negro e não chegar a um acordo por uma renovação de vínculo, se transferiu para o Valladollid, da Espanha, clube que tem o ex-craque Ronaldo Fenômeno como um dos donos.

Em 2021, Lucas Freitas foi contratado pelo Palmeiras, com contrato válido até 2025. Fez a maioria dos jogos no Sub-20, sendo titular e uma das principais peças no título da Copa São Paulo deste ano. No profissional, sempre foi acionado, deu conta do recado.