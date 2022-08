Marlon Gomes - Daniel Ramalho / Vasco

Marlon GomesDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 16/08/2022 18:23 | Atualizado 16/08/2022 19:19

O (ainda) interino ganhou um problema para os próximos jogos do Vasco na Série B. O atacante Marlon Gomes, que deixou o jogo contra o Tombense lesionado, foi submetido a exame, e o resultado preocupa a comissão técnica. O clube, como de praxe, não divulga gravidade de contusão dos atletas, mas a Coluna do Venê apurou que o resultado identificou uma contusão de "grau 2", nível moderado, na parte posterior da coxa esquerda.

Com isso, Marlon Gomes ficará, ao menos, três semanas longe dos gramados e só voltará a ficar à disposição da comissão técnica em setembro. A previsão é que o atacante desfalque a equipe nos três próximos duelos do Vasco na Série B.

"O atleta Marlon Gomes saiu do jogo diante da Tombense, no último sábado (13/08), sentindo dores na posterior da coxa esquerda. Devido os sintomas, foi feita uma ressonância magnética que evidenciou lesão no músculo semimembranoso. Tão logo iniciou fisioterapia junto ao DESP no domingo (14). De acordo com os sintomas serão estabelecidas as próximas etapas de tratamento", disse a assessoria do Vasco.

Com 18 anos e destaque das categorias de base, Marlon Gomes é da mesma geração de Andrey Santos, volante que também ganhou notoriedade em 2022 no time principal. O atacante tem cinco jogos no elenco profissional, um gol e uma assistência.