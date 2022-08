Julio Velázquez - Divulgação

Publicado 17/08/2022 20:20

Em busca de um novo treinador para substituir o demitido Marquinhos Santos, o Ceará tem mapeado o mercado para não dar "tiro errado" nesta reta final de temporada. Além de sondar treinadores, a diretoria tem recebido indicações de nomes para assumir a equipe.

Segundo apurou a Coluna do Venê com fontes ligadas ao Ceará, um treinador oferecido por intermediários brasileiros foi o Julio Velázquez, espanhol de 40 anos que tem em seu currículo passagens por clubes europeus como Udinese, da Itália, e Betis e Villarreal, ambos da Espanha. O seu último trabalho foi no Alavés na temporada 2021/2022.

Um dos pontos a favor de Velázquez para iniciar negociações com o Ceará é que o salário é compatível com o que a cúpula do Vovô deseja pagar para o futuro treinador. O que pesa contra é que o fato de ser espanhol, membros da diretoria cearense acreditam que, neste momento da temporada, é arriscado contratar um profissional estrangeiro para assumir o time por conta da adaptação.

Enquanto a diretoria busca um treinador, o elenco se prepara para o próximo duelo do Ceará, que será no domingo, (21), pela rodada 23 do Brasileirão, diante do Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, às 18h.