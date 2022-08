Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/08/2022 16:50 | Atualizado 19/08/2022 16:50

O técnico Dorival Junior baterá o martelo de qual time que irá a campo no domingo, contra o Palmeiras, às 16h, pelo Brasileirão, em São Paulo, no treino deste sábado, antes da viagem da delegação, e um jogador importante foi desfalque na atividade desta sexta-feira: o treinador não pôde contar com Gabigol, que não foi a campo e fez tratamento das dores nas costas com exercícios na academia.

Apesar da ausência na atividade, Gabigol não preocupa a comissão técnica para os jogos decisivos do Flamengo nos próximos dias no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Inclusive, tais dores têm acompanhado o camisa 9 há algum tempo.

A boa notícia é que Pulgar e Varela nunca estiveram tão pertos de serem relacionados para fazerem a estreia pelo Flamengo. Dorival Junior ainda não soltou para os jogadores a lista de relacionados, mas tanto o chileno quanto o uruguaio estão confiantes para serem convocados.