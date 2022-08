Ayrton Lucas em ação com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/08/2022 16:56

Destaque do Flamengo no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo, Ayrton Lucas demonstrou mais uma vez que está numa crescente e que a sua contratação foi certeira. Por outro lado, o jogador não pertence ao Rubro-Negro e pode ter que retornar ao Spartak, da Rússia, quando acaba o seu empréstimo, mas se depende da diretoria carioca, o jogador ficará pelos próximos quatro anos.

No acordo entre Flamengo e Spartak pelo empréstimo de Ayrton Lucas há uma cláusula que se o lateral atuar um número x de partidas em 2022, o Fla é obrigado a comprar o jogador por 9 milhões de euros. Porém, a cúpula rubro-negra entende que a meta é "praticamente impossível" de ser atingida (porque ele perdeu muitas partidas ao chegar lesionado ao Ninho do Urubu e Dorival Junior está realizando rodízio no elenco).



Então, o Flamengo já conversou com os representantes de Ayrton Lucas e com o próprio jogador por um acordo salarial e tempo de contrato (quatro temporadas). Agora, o Rubro-Negro esperará a meta de compra obrigatória não ser cumprida para negociar com o Spartak a compra do atleta.

Ayrton Lucas passa pelo adversário no duelo com o Palmeiras Gilvan de Souza / Flamengo "Provavelmente não irá acontecer (de bater meta de compra obrigatória). Caso o Flamengo queira ficar com o jogador, o Flamengo já tem tudo estabelecido com o jogador para o contrato subsequente", revelou o vice de futebol do Flamengo.A diretoria entende que a quantia estabelecida pela compra obrigatória (9 milhões de euros) é inviável ser paga e por isso negociará um outro valor. Mas se é inviável, por que o Fla aceitou esta quantia quando fechou o empréstimo? Uma das fontes explicou à Coluna do Venê que o clube carioca topou porque foi uma exigência dos russos, além de não ter pago pelo empréstimo de Ayrton Lucas e precisou "apenas" assumir o salário do atleta de forma integral.

A estratégia foi a mesma utilizada com Andreas Pereira. Na ocasião, o Flamengo aceitou pegar o meia por empréstimo e com opção de compra avaliada em 20 milhões de euros. Meses depois, o Fla negociou o valor da compra e reduziu para 10 milhões de euros, mas, no fim das contas, nãoa ssinou o documento e desistiu de ficar com o jogador, que hoje está no Fulham.

Ayrton Lucas tem 25 anos e tem contrato com o Spartak, da Rússia, válido até junho de 2026. O lateral chegou ao clube russo em 2018 depois de se destacar pelo Fluminense. No Flamengo, mesmo que em rodízio com Filipe Luís, já disputou 22 partidas, marcou dois gols e deu três assistências.

No Brasileirão, segundo o site "Sofascore", Ayrton Lucas tem os seguintes números entre os jogadores do Flamengo:



1º em bolas recuperadas na defesa (56)

1º em menos erros defensivos (0)

2º em ações defensivas (88)

2º em desarmes (39)

2º em cortes (31)

3º em duelos ganhos (109)

3º em dribles certos (43)

