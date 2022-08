Junior Santos fará a sua estreia pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Junior Santos fará a sua estreia pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 20/08/2022 19:32 | Atualizado 20/08/2022 19:33

A estreia de Junior Santos com a camisa do Botafogo está confirada O atacante, contratado nesta semana por empréstimo até dezembro junto ao Sandrecce Hiroshima, do Japão, foi relacionado pela primeira vez por Luís Castro depois de treinar entre os titulares para pegar o Juventude neste domingo, às 11h, no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Segundo apurou a reportagem, Junior Santos treinou como homem de referência no ataque (centroavante) e teve Jeffinho e Victor Sá como companheiros de ataque. Com isso, Luís Henrique fica como opção para o decorrer do jogo.

As ausências entre os relacionados do Botafogo são: Daniel Borges, Erison, Matheus Nascimento (os três estão, segundo o Botafogo, "em tratamento". Philipe Sampaio (suspenso) e Luís Oyama, que está em processo de saída para o futebol belga (informação publicada primeiro pelo Lance! e confirmada pela reportagem).

Com 26 pontos, o Botafogo iniciou a rodada na 12ª colocação e precisa vencer para continuar sonhando com as posições de cima na tabela do Brasileirão 2022.