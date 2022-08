Zé Vitor - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 20/08/2022 20:19 | Atualizado 20/08/2022 21:09

Depois de MT, que foi para o Santa Clara, o Vasco está perto de negociar mais um jogador para o futebol português. Trata-se do atacante Zé Vitor, que está fora dos planos da diretoria e não treina com o elenco desde que recusou ofertas de empréstimo do Vila Nova e do Londrina para jogar a Série B.

O Paços de Ferreira enviou uma oferta ao Vasco para ter Zé Vitor por empréstimo, como o site "News Colina" noticiou, mas a diretoria cruzmaltina quer fazer negócio em saída definitiva. As conversas estão em andamento, e as partes podem fechar a operação na próxima semana.

Zé Vitor chegou ao Vasco neste ano depois de se destacar pelo Marcílio Dias, mas, até o momento, fez apenas três jogos. O contrato atual do atacante de 23 anos com o time carioca vai até abril de 2023.