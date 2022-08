Zé Vitor em ação pelo Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 21/08/2022 19:03

Como informado o último sábado pela Coluna do Venê, o Paços de Ferreira, de Portugal, enviou uma oferta ao Vasco para ter Zé Vitor. A diretoria recusou a primeira proposta, que foi de empréstimo, mas tem o desejo de negociar o atacante e vai se reunir com representantes do atleta (um deles é o ex-jogador Hugo), nesta segunda-feira, para alinhar os detalhes e chegar a um denominador comum.

Com isso, a saída de Zé Vitor do Vasco pode ser sacramentada neste encontro. As partes têm o mesmo desejo e apenas "ajustes pontuais", como disse uma fonte da reportagem, separam o atacante do Paços de Ferreira.

Zé Vitor chegou ao Vasco neste ano depois de se destacar pelo Marcílio Dias, mas, até o momento, fez apenas três jogos. Antes mesmo da chegada do diretor Paulo Bracks com a 777 Partners, o jogador já estava fora dos planos. Tanto é que está afastado dos treinamentos porque recusou oferta do Vila Nova e do Londrina para jogar a Série B.

Com contrato até abril de 2023, Zé Vitor vai se despedir do Vasco antes do término do vínculo e sem deixar saudades no coração dos torcedores.