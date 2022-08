Zé Vitor com a camisa do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 23/08/2022 16:14

Fim das negociações entre Paços de Ferreira e Vasco por Zé Vitor, e o atacante não vai para o clube português. As tratativas chegaram ao fim após os clubes não chegarem a um acordo em reunião realizada na última segunda-feira.

A oferta do time português para ter Zé Vitor foi por empréstimo, mas o Vasco não aceitou e realizou uma contraproposta, pedindo uma transferência em definitivo, sem compensação financeira, mas com o time carioca mantendo percentual de direitos econômicos do atleta, o que não foi aceito pelo Paços de Ferreira.

Assim, os empresários de Zé Vitor vão continuar buscando um novo clube para o atacante, que está afastado do elenco desde que rejeitou ofertas de empréstimo de dois clubes da Série B, o Londrina e o Vila Nova.

Zé Vitor tem contrato com o Vasco até abril de 2023, mas está fora dos planos da diretoria e comissão técnica. O atacante chegou ao clube depois de se destacar pelo Marcilio Dias, mas só fez três jogos com a camisa vascaína e não deixará saudades nos torcedores.