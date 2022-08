Paquetá - Divulgação Lyon

PaquetáDivulgação Lyon

Publicado 26/08/2022 10:47

O meia Lucas Paquetá, de 24 anos, está de saída do Lyon, da França, para o West Ham, da Inglaterra. Os clubes já trocaram os documentos, e o meia viaja em breve para realizar exames e assinar o vínculo válido por cinco anos.

A operação, com as bonificações por metas, pode chegar a 60 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais. O Flamengo, clube que lançou Lucas Paquetá ao futebol, tem direito a 3,87% do mecanismo de solidariedade da Fifa. Com isso, o Fla receberá 2.322.000,00m de euros, que dá mais de 10 milhões de reais pela cotação atual.

Revelado pelo Rubro-Negro, o meia atua no futebol europeu desde 2019. Seu primeiro clube foi o Milan, mas o jogador não teve boas atuações. Em 2020, sua sorte mudou na Europa, ao chegar ao Lyon. O meia, de 24 anos, atuou em 80 partidas, fez 22 gols e deu 14 assistências. Suas boas atuações o fizeram ser titular da seleção brasileira de Tite.