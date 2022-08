Marca entrará no espaço que, atualmente, tem a logo da Flatv - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/08/2022 17:24

O Flamengo assinou, neste sábado, os documentos e fechou com mais um patrocinador para o uniforme. Trata-se da Assist Card, empresa especializada em seguro de viagem, que vai estampar a marca na barra traseira da camisa, abaixo do número, onde fica atualmente a logo da Flatv, canal oficial do clube, até dezembro de 2024.

Segundo apurou a reportagem, a Assist Card, que tem a sede em Buenos Aires, tinha pressa para fechar o acordo para poder iniciar a parceria com o Flamengo no jogo contra o Velez, da Argentina, pela semifinal da Libertadores.

Então, para conseguir atender ao desejo do novo patrocinador, o Flamengo fez da seguinte forma: fechou dois contratos para que não houvesse a necessidade de esperar a aprovação no Conselho Deliberativo, como manda o estatuto do clube.

Ou seja, um contrato foi assinado para que a marca seja exibida nos dois jogos contra o Vélez pela Libertadores e um outro vínculo, com valor que há necessidade da aprovação do Conselho Deliberativo e com compromisso até dezembro de 2024. As duas papeladas foram acertadas neste sábado, e o acordo renderá, ao todo, 20 milhões de reais aos cofres do Rubro-Negro por contrato de 28 meses.

Se for levar em consideração o valor proporcional, por ano, será de cerca de 8,5 milhões de reais. O Flamengo prevê uma valorização da propriedade da camisa, em relação ao último patrocinador, que foi a Total, em torno de 22%.