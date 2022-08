Dorival Júnior - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Dorival JúniorGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 29/08/2022 15:30

O técnico Dorival Junior não poderá contar com Marinho para o primeiro jogo do Flamengo contra o Vélez, nesta quarta-feira, às 21h30, na Argentina, pela semifinal da Libertadores. O atacante não treinou novamente por conta de forte gripe e febre e, por isso, não viaja com a delegação nesta segunda-feira.

Embora seja considerado reserva (ou fazer parte do time b do Flamengo), Marinho tem crescido de produção nos últimos jogos e é considerado peça importante para o segundo tempo das partidas.

Sem Marinho, Dorival Junior pediu para Matheus França, que estava com o Sub-20, se apresentar nesta tarde no Ninho do Urubu para viajar com a delegação e ficar à disposição.

O jogo da volta entre Flamengo e Vélez está marcado para a próxima quarta-feira, dia 7 de setembro, no Maracanã, e todos os ingressos estão vendidos para este duelo.