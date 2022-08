Escolinha antes franqueada do Fluminense fará parte do projeto do Flamengo - Reprodução Internet

Publicado 31/08/2022 16:47 | Atualizado 31/08/2022 17:30

O Flamengo aproveitou o "hippie" e fechou contrato com a escolinha que tinha vínculo com o Fluminense e teve a parceria quebrada após um vídeo dos alunos, com camisa do Tricolor, vazar na internet cantando música do Rubro-Negro. O acordo foi fechado na tarde desta quarta-feira, após uma reunião com representantes do Fla com um dos sócios do projeto.

Em contato com um dos donos da escolinha, Silvio Santos, ele não quis falar sobre o assunto e disse que o Flamengo iria se pronunciar em breve. A reportagem confirmou que o contrato de Licenciamento da escolinha foi assinado.

O caso viralizou na última sexta-feira, quando o próprio Fluminense, após a repercussão nas redes sociais, emitiu uma nota oficial para confirmar que havia rescindido contrato com a filial do "Projeto Guerreirinhos". Inclusive, no texto, o clube afirmou que acionou o Departamento Jurídico e que vai rescindir o contrato com o licenciado. (veja o vídeo abaixo das crianças.)

O muro tá baixo. A base vem como... pic.twitter.com/n1K6wCnnDS — Fernando Guimarãesᶜʳᶠ (@fj82guimaraes) August 26, 2022

Contexto do vídeo: A escolinha fica no local onde estava acontecendo uma festa particular de aniversário, um churrasco, de um maquinista de cinema. Ele puxou as brincadeiras com as crianças que cantaram, e ele filmou e enviou para amigos. Resultado? O vídeo viralizou.

Leia a íntegra da nota:



"O Fluminense tomou conhecimento, na manhã de hoje, da imagem de uma das suas escolinhas franqueadas pelo Projeto Guerreirinhos, com crianças cantando músicas de um clube rival. O clube acionou seu Departamento Jurídico e já notificou o licenciado sobre a rescisão do contrato. O Fluminense destaca que mantém regras rígidas quanto à interdição desse tipo de manifestação e também à preservação de sua marca. Ressalta ainda que as crianças atendidas pelo projeto não pertencem à base do clube, em Xerém."