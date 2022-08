Torcida do Vasco pediu, e Emilio Faro atendeu - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 31/08/2022 16:21

A "gordura" acabou, e o Vasco não pode mais bobear na Série B. Com a vitória do Londrina sobre o CRB, o Cruzmaltino está apenas a um ponto na frente do Tubarão, que está na quinta colocação, com 41 pontos. Então, de olho no duelo de logo mais com o Guarani, às 19h, em São Januário, pela 27ª rodada da Série B, o técnico Emilio Faro fará uma mudança no time titular que a torcida tanto pediu nas redes sociais.

Com a ausência de Gabriel Dias, que operou o joelho, a diretoria contratou Matheus Ribeiro para ser o lateral direito titular, porém o jogador não agradou, e os vascaínos pediram Leo Matos na equipe. Emilio Faro irá atender ao desejo e irá colocar o atleta para começar entre os 11 diante do Bugre.

Então, o provável time é: Thiago; Léo, Quintero, Conceição e Edimar; Yuri, Andrey, Figueiredo (Tubarão), Nenê e Marlon; Alex Teixeira.