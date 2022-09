Marinho - Marcelo Cortes / Flamengo

MarinhoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/09/2022 17:31

O atacante Marinho está recuperado dos sintomas de gripe e febre que fez com que ele fosse desfalque do Flamengo nos jogos contra Botafogo e Vélez. Inclusive, o atacante foi ao Ninho do Urubu nesta quinta-feira, dia de folga para o elenco do Flamengo.

Marinho participou da atividade com outros jogadores da categoria de base do Flamengo e mostrou estar bem para voltar a ficar à disposição da comissão técnica. O próximo duelo do Rubro-Negro é no domingo, às 11h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, competição que Dorival Junior ainda sonha em conquistar.

Caso o técnico do Flamengo siga o planejamento realizado em agosto, Marinho será titular contra o Ceará por fazer parte do "time b" rubro-negro, equipe que entra em campo de titular nos jogos pelo Brasileirão.

A reapresentação do elenco está prevista para a tarde desta sexta-feira para iniciar a preparação para encarar o Vovô, equipe que Dorival Junior comandava antes de acertar a ida para o Flamengo.

Com 43 pontos e na segunda colocação, o Flamengo precisa vencer para continuar na caça ao Palmeiras, líder com 50 pontos. O time paulista pega o Bragantino, no sábado, às 19h, em Bragança Paulista.