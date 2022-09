Luís Castro - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/09/2022 14:04

O jogo do Botafogo contra o Fortaleza, neste domingo, Às 16h, no Castelão, pela 25ª rodada do Brasileirão, marcará a estreia de Tiquinho Soares pelo Alvinegro. E a primeira partida do atacante será logo como titular, na vaga de Junior Santos, que foi o homem de referência do setor ofensivo nos dois últimos jogos, mas dessa vez ficará no banco.

Tiquinho Soares chegou recentemente ao Botafogo, mas como estava lesionado, a estreia demorou a acontecer. Com 27 pontos e perto da zona de rebaixamento, o Botafogo precisa vencer o Fortaleza, que ainda não perdeu no returno da competição, para fugir do Z-4.