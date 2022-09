Dorival e Gabigol durante treinamento - Marcelo Cortes/Flamengo

Dorival e Gabigol durante treinamentoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 02/09/2022 19:38 | Atualizado 02/09/2022 19:38

Depois de uma quinta-feira de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira e iniciou a preparação para pegar o Ceará no domingo, às 11h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Depois da atividade no campo, o técnico Dorival Junior chamou Gabigol para uma conversa em particular, e a pauta foi: jogo da volta da semifinal da Libertadores contra o Vélez, na quarta-feira.

O treinador comunicou ao atacante que ele e Thiago Maia não serão relacionados na quarta-feira. Como os dois estão pendurados, a comissão técnica do Flamengo já decidiu que ambos não vão nem para o banco de reservas para não correrem o risco de serem punidos e ficarem fora da provável final que o Rubro-Negro disputará.

Outro fator importante do treino foi a ausência de Arrascaeta. O uruguaio não foi a campo para realizar tratamento no pé direito, local que sentiu dores na partida contra o Vélez, na última quarta-feira, após tomar uma pancada. O meia não deve ser relacionado para pegar o Ceará e ser preservado.