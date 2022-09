Rodinei em ação pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodinei em ação pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/09/2022 21:19

Rodinei vive os últimos meses de Flamengo. Com contrato até dezembro, decidido a não renovar para respirar novos ares e destaque na equipe titular comandada por Dorival Junior, o lateral-direito vem colecionando sondagens e propostas.

Na última semana, a "Coluna do Venê" revelou, em primeira mão, que o Atlético-MG enviou uma proposta oficial a Rodinei para assinar um vínculo válido por três anos. Nesta segunda-feira, o Jornal Lance divulgou (e a reportagem confirmou) que o lateral voltou a ser procurado pelo Botafogo, clube que já havia demonstrado interesse no começo de 2022, antes mesmo de contratar o argentino Saravia.

Em alta e vivendo uma reta final importante com o Flamengo, com a chance de conquistar a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão, Rodinei não quer escolher qual clube defenderá nos próximos anos neste momento. Pelo contrário. Quer manter o foco nas partidas pelo Rubro-Negro, ao menos foi o que garantiu seu agente, Ricardo Scheidt, em contato com a "Coluna do Venê".

"Não vamos entrar nessa de especulações sobre times que querem o Rodinei até pra não expor o atleta. O foco total no momento é a final tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, além da reta final do Brasileirão", disse o representante.

Ao ser questionado se de fato Atlético-MG e Botafogo fizeram proposta por Rodinei, Ricardo Scheidt preferiu não entrar em detalhes e deixou claro que não quer soe como leilão o futuro do lateral direito.

"Claro que, pelo desempenho dele, há times interessados no Brasil e no exterior, mas não vamos definir nada no momento, muito menos fazer leilão", disse Scheidt em rápido contato com a reportagem.

Sobre o Flamengo, a própria diretoria já sabe que a permanência de Rodinei não irá acontecer. A cúpula rubro-negra chegou a acertar de forma verbal a renovação, com contrato até dezembro de 2024, mas depois voltou atrás.

"Deu uma esfriada nessa situação (da renovação de Rodinei)", disse o dirigente rubro-negro.

Com 30 anos e vivendo o melhor momento na carreira, Rodinei está no Flamengo desde 2016 e já disputou 206 jogos até o momento, marcando 18 gols. Além disso, é um jogador tratado como peça fundamental para manter o bom clima nos bastidores e até mesmo ajudar na rápida adaptação dos estrangeiros que chegam ao elenco. O craque Vidal, recém-contratado pelo Rubro-Negro, apelidou o companheiro de "avión" (avião na língua espanhol) pelas investidas ao ataque.