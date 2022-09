Terans - José Tramontin/athletico.com.br

Publicado 12/09/2022 16:08

A janela de transferência está fechada, mas muitos clubes começam, é verdade, a planejar a temporada seguinte antes de o ano finalizar. É o caso do Flamengo. Por conta disso, há sempre especulações envolvendo o time carioca e nome de jogadores do Brasil e do exterior.

A bola da vez é Terans, jogador destaque do Athletico-PR. O meia uruguaio foi o responsável pelo gol que colocou o Furacão na final da Libertadores, justamente contra o Flamengo. No final de semana, pelo Brasileirão, o atleta fez um golaço no empate em 1 a 1 com o Avaí e chamou ainda mais atenção dos torcedores cariocas.

Em cima disso, boatos envolvendo uma possível ida de Terans ao Flamengo já se tornou assunto mais falado no Twitter e tomou conta dos torcedores do Fla e do Furacão. Porém, em contato com a reportagem, um dos membros da diretoria do Flamengo negou, pelo menos neste momento, uma negociação para tentar a chegada do uruguaio.

"Bom jogador, mas não há nada não", garantiu a fonte da reportagem.

Terans tem 28 anos e está no Athletico-PR desde 2021, depois de se destacar pelo Peñarol, do Uruguai. No futebol brasileiro, o uruguaio também pasosu pelo Atlfético-MG, entre 2018 e 2019.