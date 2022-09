João Gomes é uma das principais peças do time do Flamengo - Conmebol Libertadores

João Gomes é uma das principais peças do time do FlamengoConmebol Libertadores

Publicado 15/09/2022 12:16

O Flamengo está conseguindo atingir todos os objetivos dentro de campo, e o time está classificado para a final da Libertadores, decisão da Copa do Brasil e ainda tem chance, mesmo que remota, de conquistar o Brasileirão. Fora das quatro linhas, a diretoria trabalha para tentar a renovação de um importante jogador neste sucesso na temporada 2022: João Gomes.

A cúpula rubro-negra e os representantes do volante conversam sobre uma extensão de contrato para uma valorização salarial desde o primeiro semestre, mas, naquele momento, a proposta do Flamengo não agradou e as conversas esfriaram. Na ocasião, a Coluna do Venê informou em primeira mão que a diretoria do Fla ofereceu um salário em torno de R$ 100 mil (João Gomes recebe atualmente cerca de R$ 50 mil, um dos menores salários do atual elenco).

Nos últimos dias, as partes voltaram a tratar sobre a renovação e a valorização salarial e mais uma oferta foi feita pelo Flamengo, mas que, novamente, não agradou aos representantes de João Gomes. Segundo apurou a reportagem, os dirigentes acenaram com a possibilidade de aumentar os vencimentos do jovem para em torno de R$ 140 mil, valor recusado.

O estafe de João Gomes entende que o jovem já deixou o status de "promessa" para ser "realidade" e, por isso, entende que o volante pode (e merece) valores maiores que esses apresentados pelos Flamengo. A relação entre o empresário do jogador, Carlos Leite, e a diretoria rubro-negra é muito boa, e as conversas vão continuar nesta reta final de temporada.

A critério de comparação, o garoto Andrey Santos, do Vasco, que atua na mesma posição que João Gomes, mas é mais novo, tem menos jogos pelo time profissional e ainda disputa a Série B, renovou recentemente com o Cruzmaltino e passou a receber, pelo menos, R$ 180 mil por mês.

Em recente entrevista coletiva, Dorival Junior, atual treinador do Flamengo, falou sobre os jovens jogadores do atual elenco e que são frutos da categoria de base do clube. Ao falar de João Gomes, o comandante foi só elogios.

"A garotada que vem chegando, vem chegando com muita força. Não só o Victor Hugo. É assim com Lázaro (foi vendido dias depois), com Victor, com Matheus (França). O João (Gomes) já é uma realidade. Fico muito feliz de ver a evolução desse menino (João Gomes)."

O jogador, ciente da situação, obviamente entende que precisa ser valorizado pelo Flamengo e espera que aconteça isso, mas deixa os seus agentes resolverem o imbróglio, mas já deixou claro nos bastidores que jamais vai "brigar" ou "deixar o rendimento cair" por conta do não acordo pela valorização salarial. Pelo contrário, ele deseja fazer história, com a chance de ser campeão da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão como titular absoluto num time repleto de jogadores consagrados.

João Gomes é cria das categorias de base do Flamengo (começou ainda no futsal, na Gávea) e foi promovido ao time profissional em 2020. De lá para cá já disputou 110 partidas, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

Com 21 anos, João Gomes possui contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, algo que deixa a diretoria tranquila em relação à renovação do volante.