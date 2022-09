Dorival Júnior - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 17/09/2022 12:10 | Atualizado 17/09/2022 12:18

O técnico Dorival Junior encerrou a preparação do Flamengo para pegar o Fluminense, em jogo marcado para este domingo, Às 16h, no Maracanã, pelo Brasileirão. O treinador esboçou o time titular com força máxima. Então, o provável time é: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís, Thiago Maia, João, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol.

Na entrevista coletiva depois da vitória sobre o São Paulo, na quarta-feira, Dorival já havia indicado que gostaria de colocar o time considerado das "Copas" para atuar contra o Fluminense, pelo Brasileirão, pois as decisões da Copa do Brasil e da Libertadores serão apenas em outubro.

Como nas atividades de sexta e sábado os titulares reagiram bem ao processo de recuperação, na atividade deste sábado, Dorival esboçou o time titular com a equipe citada acima. Ayrton lucs, suspenso, desfalca o Flamengo contra o Fluminense.