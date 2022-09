João Gomes - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/09/2022 22:26

O Flamengo acertou mais uma renovação de contrato que é considerada como "contratação de peso". Trata-se da extensão de vínculo do volante João Gomes, considerado por muitos como o principal nome, ao lado de Arrascaeta, do time na temporada. A diretoria e o jogador vão assinar o novo compromisso neste sábado e o anúncio oficial será feito nas redes sociais.

A negociação entre as partes ganhou ares de novela porque se arrasta desde março, quando as partes iniciram as conversas. De lá para cá, com muitas idas e vindas e propostas recusadas, tanto a diretoria e o estafe do jogador não deixaram a relação ruim, muito pelo contrário, e chegaram a um denominador comum nesta sexta-feira, como informou o youtuber Flazoeiro.

Segundo apurou a reportagem, o salário de João Gomes passa de R$ 50 mil e vai para R$ 250 mil (podendo ser alavancado com premiações por títulos). E o contrato, que iria até dezembro de 2025, passa para dezembro de 2027.

Antes do acordo nesta sexta-feira, o Flamengo chegou a oferecer R$ 100 mil de salário na primeira oferta e depois R$ 140 mil, mas as duas foram recusadas. A contraproposta foi de R$ 250 mil e aceita nesta sexta-feira, após reunião entre Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, e Carlos Leite, principal agente de João Gomes.

Com 21 anos e título absoluto do Flamengo, João Gomes é cria da base do clube e torcedor de berço do Fla (nasceu ouvindo o hino do Rubro-Negro, pois os familiares são fanáticos pelo time). Ao todo, são 110 jogos pelo profissional, quatro assistências e quatro gols.