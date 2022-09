Flamengo e Fluminense - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/09/2022 21:42 | Atualizado 18/09/2022 21:44

O último Fla-Flu na temporada 2022 terminou com vitória tricolor, por 2 a 1, e cinco expulsões. Quatro aconteceram nos minutos finais de jogo, quando o árbitro Raphael Claus, com a ajuda do VAR, distribuiu vermelho após discussões entre os jogadores das duas equipes.

Na súmula, o árbitro explicou as expulsões de David Braz, Manoel e Caio Paulista, no lado do Fluminense, e Marinho e Everton Cebolinha, pelo Flamengo.

David Braz: Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Expulso por, após ter sido advertido com cartão amarelo, persistir com a reclamação contra a equipe de arbitragem, recebendo assim a segunda advertência com cartão amarelo, consequentemente recebendo o cartão vermelho.

Manoel: Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Expulsei o sr. manoel messias silva, da equipe do fluminense f.c. aos 42 minutos do 2º tempo quando o jogo estava paralisado, após a marcação de uma falta a favor de sua equipe, o mesmo correu em direção ao seu adversário, dando um tranco com o peito, finalizando com os braços nas costas do seu adversário, iniciando um tumulto entre os jogadores.

Caio Paulista: Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Expulsei o sr. caio fernando de oliveira, da equipe do fluminense f. c. aos 45 minutos do 2º tempo quando o jogo estava paralisado, por dar uma cabeçada em seu adversário.

Marinho: Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Expulsei o sr. mario sergio santos costa, da equipe do c.r. do flamengo aos 42 minutos do 2º tempo quando o jogo estava paralisado, após o mesmo cometer uma falta a favor da equipe do fluminense f.c, empurrando o seu adversário, iniciando um tumulto entre os jogadores.

Everton Cebolinha: Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Expulsei o sr. everton sousa soares, da equipe do c. r. flamengo aos 45 minutos do 2º tempo quando o jogo estava paralisado, por segurar com força o pescoço do seu adversário.