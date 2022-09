Lucas Fernandes - Vitor Silva/Botafogo

Lucas FernandesVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/09/2022 17:52 | Atualizado 26/09/2022 17:53

O técnico Luis Castro ganhou um (grande) problema, pelo menos, para os dois próximos jogos do Botafogo, contra Goiás e Palmeiras, nos dias 28 de setembro e 3 de outubro, respectivamente. Com uma lesão muscular considerada "importante" em um dos adutores, o meia Lucas Fernandes não estará à disposição para pegar o Esmeraldino, nesta quarta, e diante do Verdão, no início do próprio mês.

O Departamento Médico do Botafogo tem adotado a postura de não revelr a lesão e gravidade dos jogadores do atual elenco. No caso de Lucas Fernandes, a contusão aconteceu no jogo contra o Coritiba, quando o jogador atuou por apenas 45 minutos. Ainda de acordo com a apuração da reportagem, o jogador não treinou no campo nenhum dia na última semana e seguirá fazendo tratamento nesta semana para tentar ficar À disposição contra o Avaí, no dia 6 de outubro.

Lucas Fernandes, portanto, será o terceiro desfalque na equipe titular, além de Eduardo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e de Gatito Fernández, convocado à seleção paraguaia.