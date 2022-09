Dorival Junior - Gilvan de Souza

Publicado 26/09/2022 19:29

Com dez desfalques, o técnico Dorival Junior precisou quebrar a cabeça para montar o time titular do Flamengo que vai a campo nesta quarta-feira para pegar o Fortaleza, no Castelão, às 19h, pela 28ª rodada do Brasileirão. Os selecionáveis Arrascaeta, Varela, Everton Ribeiro, Pedro, Pulgar e Vidal, os lesionados Rodrigo Caio e Bruno Henrique e os suspensos Marinho e Cebolinha estão fora do duelo.

Com isso, Dorival usou a última semana livre para trabalhar o elenco, testar opções e definir o time titular titular. Apesar de muitos acharem que o experiente Diego Ribas fosse ganhar uma nova chance na equipe, o camisa 10, mesmo com muitos desfalques, não começará o duelo.

De acordo com a apuração da Coluna do Venê, o time que vai a campo é: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís, João Gomes, Thiago Maia, Victor Hugo, Matheus França, Gabigol e Mateusão. Em alguns momentos, Dorival sacou Mateusão do time e colocou Peterson, outro atacante destaque do Sub-20.

O elenco tem mais um treino no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, antes de embarcar para o Nordeste. A tendência é que Dorival use essa atividade para fazer ajustes e jogadas ensaiadas.

Com 45 pontos e na quarta colocação, o Flamengo, que viu a chance de conquistar o título do Brasileirão minguar, quer vencer para continuar na busca do Palmeiras.